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كيم كارداشيان تثير شائعات عودتها لبيت ديفيدسون.. هذه الصورة هي الدليل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 03 أيّار / مايو 2023 - 03:16
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

تواجدت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" في حفل الميت غالا يوم الأحد الماضي في نيويورك، حيث لفتت الأنظار اليها بإطلالتها الشبه عاريّة والتي غطّتها بحبات اللؤلؤ.

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كيم كارداشيان تثير شائعات عودتها لـ بيت ديفيدسون

أثارت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 41 عاماً جدلًا كبيرًا وشائعات حول عودتها الى حبيبها مقدّم البرامج "بيت ديفيدسون" والتي انفصلت عنه خلال الاشهر الماضية بشكل مفاجىء.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول المتابعون صورة تجمع كيم كارداشيان بحبيبها السابق بيت ديفيدسون خلال حفل الميت غالا.

وظهرت كيم كارداشيان في الصورة الى جانب بيت ديفيدسون بينما كانا ينظران لبعضهما البعض وهما مبتسمان وسعيدان ويتبادلان الحديث مع النجم آشر.

وتساءل المتابعون ما اذا كانت كيم كارداشيان قد عادت الى بيت ديفيدسون بعد انفصالهما حيث أن لقائهما كان مليء بالودّ والحب ومنسجمان للغاية.

 

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علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

ويشار بان كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون اعلنا عن علاقتهما العاطفية بعد أن ظهرت كيم في إحدى حلقات برنامج بيت Saturday night lives وتبادلا قبلة فيه.

وكانت كيم قد انفصلت عن زوجها كانيه ويست خلال وقت سابق وبدأت علاقتها ببيت ديفيدسون، حيث بقيا مع بعضهما البعض لما يقارب الـ 9 أشهر.

واعلنا بعد 9 أشهر من علاقتهما عن نيّتهما للانفصال فانتقل بيت الى مواعدة النجمة تشيس سوي بينما اختارت كيم التوقّف عن المواعدة والتركيز على أبنائها.

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