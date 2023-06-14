بيلا حديد تعبر عن مشاعرها بـ "العربية".. هل تعيش قصة حب جديدة؟

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "بيلا حديد" صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثارت بها ضجّة كبيرة بين الجمهور.

بيلا حديد تضع وشماً باللغة العربية



نشرت بيلا حديد صورة كشفت فيها عن وشم جديد باللغة العربية على كتفها حيث كانت ترتدي وشاح جلدي على عنقها باللون الأسود، وكانت العبارة هي كلمة "أحبك" باللون الأسود الغامق.



وأثارت عارضة الأزياء العالمية جدلًا كبيرًا وتساؤلات حول العبارة التي كتبتها، حيث أكّد الجمهور بأن بيلا تلمّح الى وجود علاقة رومانسية في حياتها، فيما ألمح البعض إلا أن حبيب بيلا الجديد قد يكون عربيًا وهو سبب اختيارها للغة العربية في التعبير عن حبها.

في المقابل أكد البعض ان حديد كثيرًا ما تكشف عن اعتزازها بأصولها العربية والفلسطينية بشكل خاص، لذلك استخدامها للغة العربية هو أمر ليس بجديد عليها.

والجدير بالذكر أن حديد اعلنت عبر حسابها الخاص في إنستغرام عبر منشور جديد عن اختيارها كوجه إعلامي لمستحضرات تجميل لـCharlotte Tilbury

وشاركت حديد في انستغرام مقطع فيديو عبارة عن جزء من حملتها الجديدة.

بيلا حديد تعايد شقيقتها جيجي حديد



وفي وقت سابق شاركت عارضة الأزياء الشهيرة مجموعة من الصور لها رفقة شقيقتها جيجي حيث كانت مجموعة من الصور لها من طفولتهما، وعلّقت عليها: "يوم ميلاد سعيد جيجي صديقتي المفضلة وصديقتي المقرّبة ومعلمتي وشريكتي".