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بيلا حديد تعايد شقيقتها جيجي في عيد ميلادها بطريقة لطيفة وملفتة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 27 نيسان / أبريل 2023 - 09:52
جيجي وبيلا حديد
جيجي وبيلا حديد

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" بعيد ميلادها الـ 28 خلال الايام القليلة الماضية، حيث تلقّت العديد من الهدايا والتهاني بهذه المناسبة.

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بيلا حديد تعايد شقيقتها جيجي بمناسبة عيد ميلادها

عايدت بيلا حديد شقيقتها الكبرى بعيد ميلادها الـ 28 وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث شاركت مجموعة من الصور التي تجمعهما.

ونشرت بيلا مجموعة كبيرة من الصور التي تجمعها بشقيقتها جيجي من الطفولة ومن فترة المراهقة والتي كانت تتضمن صور لطيفة ومضحكة لهما.

وظهرت الشقيقتان في أحد الصور وهما تحملان ازهارًا في حفل زفاف، بالاضافة الى صورة لجيجي وهي مصابة بجرح في وجهها، بالاضافة الى صور أخرى لهما في فترة المراهقة.

وعلّقت بيلا على الصور: "يوم ميلاد سعيد شقيقتي وصديقتي المفضّلة، معلمتي، شريكتي،  جمعتي ما بين الهدوء واللطف".

وتابعت بيلا: "لدي قائمة بجميع الاسباب التي تجعلني أحبك وقد استمرّ لأيام وانا اتحدث حولها، واتمنى ان تكوني سعيدة أحبك كثيراً"،

وردّت جيجي عليها بتعليق: "أنا أحبك كثيراً يا بلوني".

 

جيجي حديد

 

بيلا حديد

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جيجي حديد تتصدّر الترند بعلاقتها مع ليوناردو دي كابريو

وكانت عارضة الأزياء "جيجي حديد" قد أثارت جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار شائعات حول مواعدتها للنجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو" والذي يكبرها بـ 20 عاماً.
ويشار بان جيجي حديد كانت على علاقة بزين مالك وقد أنجبت منه ابنتها خاي ثم انفصلا بعد ذلك ولكن حافظا على علاقة الصداقة فيما بينهما.

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