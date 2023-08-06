بيلي إيليش بإطلالة جديدة.. تغيّر لونها من الأخضر الى الأحمر

اختارت النجمة العالمية "بيلي ايليش" تغيير مظهرها كنوع من التعبير عن الحزن والحداد على وفاة كلبها وصديق طفولتها كما وصفته، حيث ظهرت بلوك وصفه الجمهور بالغريب جدًا.

بيلي ايليش تختار اللون الأحمر للتعبير عن حزنها



ومن المعروف عن النجمة العالمية إثارتها للجدل بشكل دائم حيث نها تظهر بإطلالات غريبة وغير متوقعة في الكثير من المناسبات كما انها تختار العديد من الألوان التي تميّزها عن غيرها.



وفي الوقت الحالي اختارت ايليش أن تصبغ البقعة التي في متصف شعرها باللون الأحمر الفاقع، حيث جاءت الصبغة بشكل غريب بينما تركت باقي الخصلات باللون الأسود، وبدت كأنها بقعة دم حمراء في منتصف رأسها.



واكملت إطلالتها الغريبة بارتداء نظارات شمسية بإطارات باللون الأسود وعدسات حمراء اللون، وظهرت بـ قميص خاص بـ لاعبين كرة السلة الذي جاء باللونين الأحمر والأسود.

واعتمدت تسريحة شعر غريبة مع قلادات عديدة باللون الفضي.

إطلالات بيلي ايليش الغريبة والمثيرة للجدل



ويبدو ان هذه طريقة الفنانة التركية في الظهور أصبحت ثابتة منذ بداياتها الفنية، حيث بدأت مشوارها باللون الأخضر على نفس الطريقة، ثم اعتمدت لاحقًا اللون الأشقر.

لتقوم في الفترة الماضية باختيار اللون الأحمر الذي اعتبره الجمهور طريقتها في التعبير عن حزنها الشديد على كلبها بيبر.

وكانت ايليش قد نعت كلبها عبر حسابها الخاص في إنستغرام معبرة عن حزنها الشديد لوفاتها واصفة الفترة بـ "الصعبة".