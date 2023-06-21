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بعد إثارتها الجدل حول ميولها الجنسية بيلي ايليش تتغزّل بالنجمة ريهانا

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 09:14
بيلي ايليش
بيلي ايليش

صرّحت النجمة العالمية "بيلي ايليش" حول مشاعرها ورأيها بزميلتها النجمة الشهيرة "ريهانا" خلال مقابلة صحفية لها يوم الثلاثاء الماضي.

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بيلي ايليش تتغزّل بزميلتها النجمة ريهانا
 

وطريقة مثيرة للجدل كشفت النجمة العالمية عن مشاعرها اتجاه المغنية الباربادوسيّة "ريهانا" حيث تغزّلت بها بشكل علني مما جعل اسميهما يتصدر حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وأكّدت ايليش خلال تصريح لها  بأن النجمة ريهانا "هي أجمل انسانة في تاريخ كوكب الارض"، وأثارت بتصريحاتها هذه جدلًا كبيرًا خاصة وأن بيلي ايليش اثارت جدل حول مويلها الجنسية في الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن بيلي كانت قد أثارت ضجة كبيرة في وقت سابق حول ميولها حيث نشرت صورة مثيرة لها مع أحدى الفتيات وقالت في تعليقها عليها "أنا أحب البنات"
 

وتابعت بيلي حديثها حول ريهانا: "انا أتمنى التعاون مع ريهانا في المستقبل القريب فأنا تربيت ونشأت على سماع اغانيها".

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بيلي ايليش تحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي 
 

وفي وقت سابق أعلنت النجمة البالغة من العمر 21 عاماً بأنها حذفت جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من على هاتفها فقالت: "لقد حذفت جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي من على هاتفي ولم أعد انظر اليها بعد الان وهي خطوة كبيرة جدًا بالنسبة لي".
 

وتابعت بيلي حديثها: "الحمدلله بأنني خلال طفولتي لم أتعامل مع الانترنت أو الآي باد أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي لذلك أشعر أنني نشأت في وقت مثالي".

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