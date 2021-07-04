تآكل رئة دلال عبدالعزيز.. تعرف على آخر مستجدات حالتها الصحة

ما تزال الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في حالة حرجة للغاية، رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي أفادت أن حالتها في تحسن.

وكشف الإعلامي المصري محمد علي خير آخر التطورات الصحية لوالدة الفنانتين نيلي ويمي سمير غانم، حيث أشار أنها ما تزال في غرفة العناية المركزة، إذ لم تطأ قدمها الأرض ولا تستطيع مغادرة فراشها بعد، كما أنها موصولة بأنبوب أكسجين مُعلَّق في أنفها.

وأشار أن دلال عبدالعزيز تتواجد في غرفة معزولة دون تواجد جهاز تلفاز كي لا يصلها نبأ وفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، واستعاضت العائلة عن التلفاز بجهاز تشغيل المنصات الرقمية المدفوعة من أجل الترفيه عنها بمشاهدة المسلسلات والمسرحيات السينمائية.

وأوضح أن حالتها الصحية بين تحسن وانتكاسة مع عودة مستوى الأكسجين للهبوط.

وأفادت مصادر طبية من الفريق المعالج لدلال أنها تتعرض لمشاكل كبيرة في الرئة رغم شفائها من فيروس كورونا، إذ أنها تتعرض للتآكل إلى حد بعيد ما أثر على تنفسها.