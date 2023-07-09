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تأجيل حفل محمد عبده في فرنسا بسبب أعمال الشغب الى هذا الموعد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 02:41
محمد عبده
محمد عبده

البوابة-قررت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد عبده الذى كان مقررًا إقامته في فرنسا يوم 20 يوليو/تموز تأجيلها إلى 13 أغسطس/آب المقبل، نظرًا للظروف التي تمر بها العاصمة الفرنسيةمن أحداث شغب.

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ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة للحفل منشوراً رسمياً عبر حسابها على (إنستغرام) معلقة: (نظراً للظروف التي تمر بها العاصمة الفرنسية تم تأجيل حفل الفنان محمد عبده)، داعية الجمهور الذي سبق وحجز التذاكر الخاصة بالحفل، للتواصل معها عبر موقعها الإلكتروني.

محمد عبده

و كان الفنان محمد عبده قد طرح ألبومه الأخير (يا غافية قومي)، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها : (وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت).

محمد عبده

كلمات دالة:محمد عبده

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