تأجيل حفل محمد عبده في فرنسا بسبب أعمال الشغب الى هذا الموعد

البوابة-قررت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد عبده الذى كان مقررًا إقامته في فرنسا يوم 20 يوليو/تموز تأجيلها إلى 13 أغسطس/آب المقبل، نظرًا للظروف التي تمر بها العاصمة الفرنسيةمن أحداث شغب.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة للحفل منشوراً رسمياً عبر حسابها على (إنستغرام) معلقة: (نظراً للظروف التي تمر بها العاصمة الفرنسية تم تأجيل حفل الفنان محمد عبده)، داعية الجمهور الذي سبق وحجز التذاكر الخاصة بالحفل، للتواصل معها عبر موقعها الإلكتروني.

و كان الفنان محمد عبده قد طرح ألبومه الأخير (يا غافية قومي)، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها : (وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت).