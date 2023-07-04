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محمد عبده يرد على طلب رمضان الغناء معه:(لو اجتمع الحج مع رمضان!)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 04:20
محمد عبده و محمد رمضان
محمد عبده و محمد رمضان

البوابة-أعلن الفنان محمد عبده عن رفضه التام الاشتراك مع الفنان محمد رمضان فى ديو غنائي، كما طلب رمضان فى إحدى لقاءاته التلفزيونية، كاشفا وقتها أنه يتمنى تقديم ديو مع فنان العرب محمد عبده ، و أنه  سوف يكون هذا الديو للتاريخ.
وقال محمد عبده فى لقائه ببرنامج (تفاعلكم )مع الإعلامية سارة الدندراوي: (لو أجتمع شهر رمضان مع الحج من الممكن أن أعمل ديو مع محمد رمضان).

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وأضاف عبده: (رمضان ممثل و أتابع أعماله التمثيليه لكن فى الغناء مفيش علاقة بين أغانيه وأغاني محمد عبده).

محمد عبده و محمد رمضان

ومن ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ عن موعد حفل الفنان محمد عبده في مدينة الإحساء في السعودية

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ونشر آل الشيخ بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، وكشف أن موعد الحفل يوم 6 يوليو/تموز الجاري.

محمد عبده

كلمات دالة:محمد عبدهمحمد رمضان

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