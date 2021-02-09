تأجيل مفاجىء لحفل شيرين و أصالة في الشارقة و هذا هو السبب

فاجأت إدارة مسرح المجازة عن تأجيل حفل النجمة شيرين عبد الوهاب والسورية أصالة، والذي كان من المقرر أن يقام على مسرح المجاز بالشارقة ، وكان سيقدم الحفل في يوم الجمعة 19 فبراير/شباط، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات (هلا بالمجاز)، وذلك لحين إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة الجميع من تفشى فيروس كورونا.

و نشرت الصفحة الرسمى عبر موقع (إنستجرام) للمسرح المجازة منشور عن تأجيل الحفل قائلة: (تم تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع، يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكي الخاص بكم.. شكرًا جزيلًا).

و كانت قد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن إحياء حفل مع النجمة أصالة، بعد ابتعدها الفترة الماضية عن الظهور في أي حفلات بعد تصريحات المثيرة للجدل.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عن حفلها مع أصالة: (على مسرح المجاز بالشارقة يوم 19 فبراير انشالله نكون مع بعض انا وانتو مع حبيبتي أصالة).