إيناس الدغيدي تتحدث عن الميول الجنسية لتامر حبيب.. وترد على المهاجمين

تصدر اسم المخرجة والإعلامية المصرية إيناس الدغيدي قائمة الأعلى تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسبب تصريحاتها الصادمة حول الميول الجنسية للسيناريست المصري تامر حبيب.

إيناس الدغيدي تتحدث عن ميول تامر حبيب الجنسي

وخلال إحدى الندوات، وجَّه أحد الصحفيين سؤالًا لإيناس الدغيدي حول رأيها بمظهر تامر حبيب مرتديًا أقراطًا في حفله الغنائي ، لترد بصراحة: "كل إنسان حر في تفاصيل حياته الخاصة وهو شخصية جميلة"،.. مضيفة: "أنا ببعد عنه كلام كتير، وعلى مدار مسيرتي الفنية قابلت العديد من الشخصيات أصحاب الميول المختلفة، ولكن لم يتعارض ذلك مع علاقات العمل معهم".

وواصلت كلامها لافتةً إلى ميول تامر الجنسي، قائلة: "كنا عارفين لكن مكناش بنتكلم في حاجة، لأن ملناش دعوة، وكان المهم هو نوع علاقتك بالشخصية".

واختتمت الدغيدي تصرياحاتها مشيدة بحبيب وخصاله الجيدة، مشددةً على أن حياته الشخصية خاصة به، قائلة: "تامر حبيب إنسان محبوب جدا في الوسط السينمائي، حياته الشخصية حاجة بتاعته ومالناش دعوة بيها، هو لم يؤذينا في أي تصرف، وإحنا بالتالي نحبه، وهو سيناريست محترم".

إيناس الدغيدي ترد على منتقديها

وبعد انتشار تصريحات الدغيدي كالنار في الهشيم، خرجت عن صمتها وشاركت منشورًا عبر حسابها على "إنستغرام"، كتبت فيه: "لى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم".