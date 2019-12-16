تامر حسني: "الجميع وقف ضدي في بداية مسيرتي الفنية وهذا الفنان فقط الذي دعمني"

من المعروف عن نجم الجيل تامر حسني أنه واحد من الفنانين الذين اكتسبوا شهرة واسعة وحققوا نجاحات فنية عديدة، وذلك بعد رحلة طويلة كانت بداياتها مليئة بالتحديات والعثرات، وكما يقال "شق طريقه بنفسه" ووصل إلى قلوب محبيه بعد عناء.

وفي آخر حوار تلفزيوني للفنان تامر حسني، تحدث عن الصعوبات التي واجهته قبل دخوله إلى عالم الفن، وكيف كان يعاني من الفقر الشديد، وقال: " أي فنان صاعد يحتاج دعما من الزملاء الأكبر في الوسط الفني .. لكني لم أجد هذا ، بل وجدت العكس".

وكشف خلال حديثه عن الفنان الوحيد الذي وقف إلى جانبه في بداياته وقدم له الدعم، وقال: "الفنان محمد منير هو الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ طفولتي، ودعمني وكان يقدمني في حفلاته، وهو الوحيد الذي ساعدني عندما كانت تواجهني أي مشكلة في الفن بسبب قلة خبرتي وقتها، وكان يتصل بي ويشرح لي كيف أتعامل في مثل تلك الظروف، لهذا أنا أحبه".

على صعيد آخر، دخل الفنان المصري تامر حسني موسوعة جينيس منذ أيام قليلة بعد أن استطاع أن يجمع أكبر عدد توقيعات خلال الحفل الذي قدمه في مارينا مول أبو ظبي، حيث كان الرقم السابق يقارب الـ5 آلاف، ورقم تامر الجديد أكثر من 12 ألف توقيع.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: