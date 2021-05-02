تامر حسني يتصدر الترند بعد ظهورمحجبة في إعلانه.. "شكرا انك مطلعتهاش نموذج مشوه"

تصدر الفنان المصري تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ليس لأغنية جديدة أو عمل سينمائي، بل بسبب فيديو دعائي لصالح شركة الهواتف الصينية شاومي.

ما أثار اهتمام المشاهدين في الإعلان فضلًا عن "خفة دم" النجم هو ظهور فتاة محجبة في الإعلان على غير العادة، حيث نادرًا ما نرى مشاركة المحجبات في أدوار رئيسية أو في إعلانات تظهرها بمظهر لائق، وهو ما دفع تامر حسني لكسر الصورة النمطية والخروج بعمل فريد من نوعه.



ويجدر الإشارة أن اختيار فتاة محجبة للإعلان هي فكرة تامر حسني؛ لرغبته في عدم التفرقة بينها وبين غير المحجبة، كما لإعطائها كامل الحرية والاختيار للعمل في أي مجال ترغب به مع احترام حقوقها وحجابها.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة باختيار تامر حسني، فكتب أحدهم: "ما أحببته كثيرًا هو أنو الموديل محجبة، أحبك وأحب فكرتك، أنت مثلي الأعلى".

وكتبت إحداهن: "أحلى حاجة في الإعلان إنك جايب الموديل محجبة ومحترمة؛ والله عاااش يابني".



وعلَّقت أخرى: "شكرا يا تامر ان الاعلان في بنت محجبه، شكرا ع اللافته الجميلة دي ان المحجبات جزء من المجتمع، شكرا ان طلعتها شكلها حلو ولبسها حلو وبتطلب طلب بسيط انت عملت كل ده علشان تنفذهولها، شكرا ان المنع من دخول المكان ان مفيش حجز مش لانها محجبه، شكرا انك مطلعتهاش نموذج مشوه صوته عالي بيتخانق او بيطلب بقله ذوق؛ شكرا علي ده جدا جدا جدا، انت اعتذرت بشكل غير مباشر لملايين المحجبات المهمشين واللي بيتم التعامل معاهم بشكل مهين ومشوه طول الفتره اللي فاتت".

وأشادت إحدى المتابعات بالنجم، وكتبت بفخر: "اللي لفت نظري أنهم مطلعين المودل محجبة، أخيراً فهموا أن المحجبات ناس طبيعية مش لازم شغل التليفزيون اللي بيشوه صورتنا ده".