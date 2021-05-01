تامر حسني يشوق جمهوره و يطرح البوستر الرسمي لفيلم (مش أنا)

شوق الفنان تامر حسني جمهورة لفيلمه الجديد (مش أنا) ، ونشر تامر حسني بوستر الفيلم عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وظهرتامر يرتدي (بيجاما) ويطير ويبدو على ملامح وجهه الدهشة ، لكنة لم يكشف عن موعد طرح الفيلم في السينمات.



يذكر أن انتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد (مش أنا) بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم (مش أنا)، حول حالة نفسية ما تصيب (حسن)، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

من جهة أخرى، دشن النجم تامر حسني، استفتاء جديدا بين جمهوره ومتابعيه في جميع أنحاء الوطن العربي، خاص بعودته من جديد للدراما التي غاب عنها منذ فترة طويلة منذ مسلسل (آدم) الذي طرح عام 2011 وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.

وكتب حسني بوست عبر حسابه الشخصى بموقع (فيسبوك) قائلاً:(يا مساء الشوق على أجمل ناس، شايف ناس كتير من المتابعين بتتكلم في فكرة عايزين تامر يعمل مسلسل زي آدم، أنا حالاً معاكم بعمل استطلاع رأي على الفكرة وهل المسلسل محتاجينه يبقى جريء في ثقل مسلسل آدم؟ ولا مسلسل كوميدي؟ ولا بلاش أصلاً وأركز في السينما؟)، حسب موقع اليوم السابع.

وعلى جانب آخر، حققت أغنية تتر مسلسل (نسل الأغراب)، للنجم تامر حسني، أكثر من 10 ملايين مشاهدة على (يوتيوب) منذ بداية طرح العمل أول شهر رمضان وحتى الآن