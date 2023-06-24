  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. تامر حسني يطرح أغنية (هرمون السعادة) ترويجا لفيلم (تاج)

تامر حسني يطرح أغنية (هرمون السعادة) ترويجا لفيلم (تاج)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 حزيران / يونيو 2023 - 03:24
تامر حسني
تامر حسني

البوابة-طرح المطرب تامر حسني أغنيته الجديدة (هرمون السعادة) من فيلمه الجديد (تاج) ترويجا للعمل قبل طرحه. 

اقرأ ايضاًدينا الشربيني تروج لفيلمها مع تامر حسني بالرقص على (هرمون السعادة)دينا الشربيني تروج لفيلمها مع تامر حسني بالرقص على (هرمون السعادة)

و الأغنية من ألبوم (هرمون السعادة) و المقرر طرحه بموسم الصيف المقبل، وهي من كلمات أحمد جابر، الحان علي الخواجه، توزيع حاتم محسن.و كان تامر قد كشف عن الأغنية لأول مرة من خلال الإعلان التشويقي للفيلم الذي طرحه منذ أسابيع وتضمنت مقطع منها ولاقت رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار أن  فيلم (تاج) بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.


 

كلمات دالة:تامر حسني

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...