تامر حسني يطرح أغنية (هرمون السعادة) ترويجا لفيلم (تاج)

البوابة-طرح المطرب تامر حسني أغنيته الجديدة (هرمون السعادة) من فيلمه الجديد (تاج) ترويجا للعمل قبل طرحه.

و الأغنية من ألبوم (هرمون السعادة) و المقرر طرحه بموسم الصيف المقبل، وهي من كلمات أحمد جابر، الحان علي الخواجه، توزيع حاتم محسن.و كان تامر قد كشف عن الأغنية لأول مرة من خلال الإعلان التشويقي للفيلم الذي طرحه منذ أسابيع وتضمنت مقطع منها ولاقت رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار أن فيلم (تاج) بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.





