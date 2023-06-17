  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. دينا الشربيني تروج لفيلمها مع تامر حسني بالرقص على (هرمون السعادة)

دينا الشربيني تروج لفيلمها مع تامر حسني بالرقص على (هرمون السعادة)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 17 حزيران / يونيو 2023 - 04:39
دينا الشربيني
دينا الشربيني

البوابة-روجت الفنانة دينا الشربيني  لفيلمها المرتقب (تاج) و الذي تتعاون خلاله لأول مرة على شاشة السينما مع النجم تامر حسني استعداداً لعرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

اقرأ ايضاًدينا الشربيني تحظى بجائزتي أفضل ممثلة و مسلسل عن (كامل العدد)دينا الشربيني تحظى بجائزتي أفضل ممثلة و مسلسل عن (كامل العدد)

و نشرت دينا الشربيني فيديو لها هي وإحدى صديقاتها وهما ترقصن وتغنين في سيارتها أحدث أغاني تامر حسني (هرمون السعادة)، وعلقت كاتبة: (مبروك يا تيمو الاغنيه حلوه اوووى..انتظروا فيلم تاج).

دينا الشربيني

ومن المقرر أن يُطرح فيلم (تاج) لتامر حسني في دور السينما في عيد الأضحى، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، و تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشقيقين (تاج و هارون) اللذان يمران بالعديد من الأزمات و مع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

اقرأ ايضاًدينا الشربيني تحظى بجائزتي أفضل ممثلة و مسلسل عن (كامل العدد)إليك قائمة أفلام عيد الأضحى 2023.. أبرزها "تاج" لتامر حسني


 

كلمات دالة:دينا الشربيني

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...