دينا الشربيني تروج لفيلمها مع تامر حسني بالرقص على (هرمون السعادة)

البوابة-روجت الفنانة دينا الشربيني لفيلمها المرتقب (تاج) و الذي تتعاون خلاله لأول مرة على شاشة السينما مع النجم تامر حسني استعداداً لعرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

و نشرت دينا الشربيني فيديو لها هي وإحدى صديقاتها وهما ترقصن وتغنين في سيارتها أحدث أغاني تامر حسني (هرمون السعادة)، وعلقت كاتبة: (مبروك يا تيمو الاغنيه حلوه اوووى..انتظروا فيلم تاج).

ومن المقرر أن يُطرح فيلم (تاج) لتامر حسني في دور السينما في عيد الأضحى، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، و تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشقيقين (تاج و هارون) اللذان يمران بالعديد من الأزمات و مع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.



