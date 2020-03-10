تامر حسني يلغي حفلاته للشهر الحالي و المقبل بسبب (كورونا)

أعلن نجم الجيل المطرب تامر حسني عن تأجيل كافة حفلاته الغنائية خلال شهر مارس/آذار ونيسان/ابرايل/ المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)

وكتب تامر حسني:(حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجرائات الاحترازية لجمهورية مصر العربيه بوقف كافة الحفلات و التجمعات ، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس، فتم تأجيل كافه الحفلات القادمه و المحددة في كل من شهر مارس و شهر ابريل ٢٠٢٠ ، و نرجوا من الجميع اتخاذ كافه الاجرائات الصحيه للحفاظ علي سلامه الأفراد و المجتمع).

يذكر أن تامر حسني يقوم حاليا بتصوير فيلمه الجديد (مش انا) والذي يشارك في بطولته حلا شيحة.