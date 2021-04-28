تامر عاشور متهم بالسخرية من مريضه سرطان و النجم يرد

علق الفنان تامر عاشور على الهجوم الشديد عليه، بسبب تفسير البعض حديثه مع مريضة بالسرطان عبر أحد حساباته على السوشيال ميديا، على أنه سخرية منها .

وحرص تامر عاشور ، على تصحيح سوء الفهم المتداول عنه قائلا: (صباح الخير - أنا طول حياتي ومشواري عمري ما اتريقت على حد سليم علشان أتريق على مريض حاش لله - واللي خد كلامي على إنه تريقه على مريض، نفوسهم ضعيفه وهم اللي مرضى.. بيفرقوا بين المريض والشخص الطبيعي)، حسب موقع صدى البلد.



وأضاف: (لو نزلت صورتي مع اي طفل اللي هو غير مُكلف بالصيام وقولتله ب أي طريقه متشربش مياه قدامي يا فاطر أو خد دي يا فاطر انا صايم ، حد هيتكلم ؟ مستحيل علشان طفل طبيعي لكن المريض لاااااا منهزرش معاه زي الطبيعي علشان هو مريض ونفضل نقوله مريض مريض مريض ونحسسه بمرضه من تعامولاتنا).

وتابع : " المرض الحقيقي هو التفرقه بين اطفالنا اللي بصحه جيده ربنا يديهم كل الصحه واطفالنا اللي ربنا اختارهم للمرض المرض الحقيقي هو ان فكره " المعايره " جاتلك قبل ١٠٠ فكره تانيه ممكن تجيلك من جمال البنت وضحكها وبهجه الصورة وللأسف شوفت كمان حاجه غريبه جدا ناس كتير قوي محسوبين على "هامش هامش هامش المجال الفني " عمرهم ما شافو مني حاجه وحشه غير إني مباديهمش مواعيد لاقيتلهم تعليقات كأنهم ما صدقوا لاقولي غلطه وأنصحهم العمر بيجري حاولوا تعملوا حاجه لنفسكم أولى) .

وتابع: ( البنت اللي في الصوره فضلت ف حضني طول تصوير الاعلان وبحبها جدا جدا ومتفقين انا وهي على حاجات كتير قوي قوي هنعملها).

وكان قد نشر الفنان تامر عاشور، صورة من آخر إعلان خيري ظهر به، وهو يجلس أمام فتاة مريضة بالسرطان أنهك المرض جسدها وجعل لون وجهها شاحب، مع تساقط شعرها التي أخفته خلف حجاب أزرق اللون، وكذلك أسقط شعر الحواجب.

ويظهر بالصورة وهو يمد يده لها حاملا برتقالة يعطيها له، ونشر عاشور هذه الصورة معلقا عليها: (لا خدي انتي.. أنا صايم يا فاطرة !)، ليتصدر بعدها مواقع التواصل الإجتماعي لسوء التهذيب في كتابة وصف الصورة حتى لو على سبيل المزاح.

وهاجم الآلاف تامر عاشور بعد نشر الصورة بهذا التعليق القاسي، ليعدله مضيفا (بحبك)، ولكن هذا التعديل البسيط لم يشفع له في استرداد مكانته لدى جمهوره، وعلقت ريناس فتحي قائلة: ( تامر عاشور: انتي برج ايه ولا أقولك خليني أخمن.. برج السرطان صح)، في إشارة إلى سخريته من إصابتها أيضا من مرض السرطان.