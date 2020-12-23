تجدد شائعة زواج حليمة بولند من القذافي تزامنًا مع تحقيقات "غسيل الأموال".. والفاشينيستا ترد

تجددت شائعات زواج الإعلامية والفاشينيستا الكويتية حليمة بولند بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي، بالتزامن مع تحقيقات النيابة في قضية "غسيل الأموال" رغم نفيها لذلك في المرتين.

ونشرت حليمة بولند صورة من خبر عبر حسابها بسناب شات نصه" حليمة بولند تقدم وثيقتي زواج وطلاق من الرئيس المخلوع معمر القذافي وتؤكد أن المالية إلى حساباتها سببها هو مقدم زواجها وموخر طلاقها". لترد بولند على هذه الأنباء بقولها "كل الناس تمنشني على هذا الخبر، وردي على هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ابدا". وأضافت بولند: "رحم الله ملك ملوك أفريقيا القائد معمر القذافي واسكنه فسيح جناته"، موجهة التحية لجمهور الليبي الذي وصفته بالغالي.



وأدراج اسم بولند مؤخرا في قضية "غسيل الأموال" التي أثارت جدل الرأي العام في الفترة الماضية و أصبحت إحدى أشهر القضايا في الخليج.

وبعد فترة صمت خرجت بولند فيديو لها عبر "سناب شات" وقالت، إنها على أتم الاستعداد لتحمل أشد العقوبة إذا ثبت أنها متورطة بالفعل في قضية غسيل الأموال، مطالبة أن يتم محاسبتها أول واحدة. وأضاف حليمة "إننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".

وطالبت بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال واليوم أنا أشكرهم على محاربة الفساد، مضيفة: "والله لو أنا مشاركة في هذه الجريمة الشنيعة تجاهوطني.. فأتمنى أن أكون أول واحدة أحاسب ويتخذون تجاهي العقوبة الشديدة".

كما ردت بولند عن العلاقة التي كانت تجمعها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرةً إلى أنه كان يتابع الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً ومتعلقاً بها كثيراً، كاشفة أنه كان كريما وحنونا معها.

وزادت تكهنات علاقتها بالقذافي بعد تدوال فيديو نادر لها وهى برفقة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مما أدى إلى التشكيك في وطنيتها، و زوجها سرا منه. وخلال تصريحات تلفزيونية قالت بولند عن علاقتها بالرئيس الليبي السابق: "هو كان معايا رائع بكل معنى الكلمة هو طيب وحنون وكريم.. كان معايا حتى يناقشني في فوازيري لأن الحارسات الشخصيات له قلن لي إنه كان يتابع فوازيري كل يوم في رمضان.. والموضوع ده خلاه يكرمني كأفضل إعلامية عربية".

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