تجمهر حول التيك توكر سارة مهند في مدينة الطائف السعودية .. فيديو

تداول رواد الميديا بشكل واسع فيديو يكشف لحظة تجمهر الكثير من الأشخاص حول التيك توكر الشهيرة سارة مهند في مدينة الطائف باالسعودية.

تجمهر كبير حول التيك توكر سارة مهند

ظهرت التيك توكر الشهيرة إلى جانب شقيقاتها وسط تجمهور كبير من قبل محبيها حولها في مدينة الطائف، وحرصت سارة مهند على القاء التحية على الجمهور من بعيد تعبيرًا عن امتنانهم لتواجدهم من أجل القاء السلام عليها.

وأثار هذا الفيديو العديد من ردود الفعل الغاضبة، لاهتمام المراهقين والشباب بفئة معينة من نشطاء السوشال ميديا والذين لا يقدموا أي شيء مفيد، سوى حوارات ترفيهية ليس أكثر.

واعتبر البعض ان هذا الأمر أصبح ظاهرة منتشرة، يجب علاجها والتعامل معها بأسلوب جدي، كما طالب البعض أهالي المراهقين والشباب الانتباه لأبنائهم.

من هي سارة مهند؟

سارة مهند هي فتاة مراهقة من مواليد 1999 سورية الأصل وتعيش في المملكة العربية السعودية، تحظى بشهرة واسعة عبر تطبيق تيك توك بشكل خاص، وتعتبر من أشهر النشطاء على التطبيق في الوطن العربي بشكل عام والسعودية بشكل خاص.

كشفت سارة مهند في وقت سابق بانها تعاني من متلازمة توريت لكن بمرحلة بسيطة، وهو الأمر الذي شكك به الكثير من الجمهور وبعض المصابين بالمرض حيث ان سارة تظهر لوقت طويل على تيك توك ولا تقوم بأي حركة لا إرادية.

وتظهر الشابة السورية في تيك توك إلى جانب شقيقاتها ووالدتها وهي صديقة للانفلونسرز الشهيرة تالا صفوان.