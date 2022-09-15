نجمة مسلسل "انت اطرق بابي" تتشاجر مع امرأة في وسط الشارع وتشد شعرها.. فيديو

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة التركية الشهيرة "ميليسا دونغل" وهي في خضم مشاجرة عنيفة في احد شوارع تركيا.

تفاصيل مشاجرة ميليسا دونغل

رصدت كاميرات أحد الأشخاص العابرين في شوارع تركيا شجار نسائي كبير بين امراتين ليتبيّن بأن أحد أطراف هذه المشاجرة هي النجمة التركية "ميليسا دونغل".

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تظهر فيه النجمة التركية وهي تقوم بالهجوم على المرأة في منطقة أرناؤوط كوي.

وتخلل الشجار بينهما الكثير من الصراخ كما قامت النجمة التركية ميليسا بشدّ شعر المرأة بقوة، حيث قام الأشخاص في المكان بفض النزاع وابعاد ميليسا عنها بعد امساكها بشهر الفتاة.

ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى حول الشجار ولم يصرّح اي شخص بتفاصيل الأمر أو سبب الشجار وهوية السيدة الأخرى.

ردّة فعل ميليسا عند سؤالها عن الشجار

قام أحد الصحفيين باحراج النجمة التركية "ميليسا دونغل" خلال احدى اللقاءات الصحفية وسالها ما اذا كان الخبر صحيح حول شجارها مع احدى الفتيات.

فاجابت ميليسا بقولها: "قد يكون الخبر صحيحاً وقد يكون غير صحيح"، ولكن الصحفي أكّد عليها بالاجابة فقال: "هذا يعني ان الخبر غير صحيح؟، لتقول ميليسا: "هذا لم يحدث!".

ولكنّ الصحافة التركية قامت بنشر مقطع الفيديو الواضح والتي ظهرت فيه ميليسا بكل وضوح وهي تتشاجر مع الفتاة وتقوم بشدّ شعرها.

نبذة عن ميليسا دونغل

يشار بان النجمة ميليسا دونغل اشتُهرت بالمشاركة في المسلسل التركي الشهير "أنت اطرق بابي" كواحدة من صديقات ايدا يلدز وهي النجمة هاندا ارتشيل.

كما اشتُهرت النجمة التركية ايضاً بدور في الملسلس التركي الشهير "حب منطق وانتقام" بدور كاجلا يلماز ابنة صاحب الشركة التي يعمل لديها البطل.