تحويل فيلم إمبراطورية ميم إلى مسلسل - وهذا النجم المرشح لدور البطولة

تناقلت عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير والفن أنباء عن تحويل الفيلم الشهير "إمبراطورية ميم" إلى مسلسل يعرض في شهر رمضان المقبل 2024.

تحويل فيلم إمبراطورية ميم إلى مسلسل

كشفت صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشارت المصادر إلى أن هناك مفاوضات تجري حاليًا مع الفنان المصري خالد النبوي من أجل المشاركة في بطولة المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل اخرى حول المسلسل القادم والنجوم المشاركين، فيما تساءل عدد كبير عن النجمات المرشحات لدور البطولة في العمل.

رواية امبراطورية ميم

يُذكر إلى أن الفيلم المصري "إمبراطورية ميم" مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس، مع إجراء تغيير حيث أن الرواية تتنناول قصة أب مع أولاده الستة، وفي الفيلم تم استبدال الأب بالأم مما يرجح أن يكون المسلسل على غرار الرواية حول الأب بعد التفاوض مع خالد النبوي.

وتدور القصة حول أب لديه 6 أبناء يقررون التكرد عليه، وإجراء انتخابات في المنزل من أجل اختيار حاكم للأسرة، وفي النهاية وبعد الانتخابات يتم اختيار الأب ليكون حاكم الأسرة.

وتم تجويل هذه الرواية إلى مسرحية قدمها ا سلامة الياس وصلاح السعدنى، ثم حولت إلى فيلم مع تغيير الأحداث إلى الأم وقامت بالبطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

أبطال فيلم إمبراطورية ميم