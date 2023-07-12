هل توقّع مسلسل سيمبسونز صدور تطبيق ثريدز - Threads؟ إليكم الحقيقة

البوابة - مع إجمالي 34 موسمًا، يشتهر مسلسل ذا سيمبسونز - The Simpsons بأنه أطول مسلسل كرتوني كوميدي والأشهر مع آلاف الحلقات المليئة بروح الدعابة الساخرة في عالم السياسة والثقافة الشعبية والحياة الأسرية.

كما عُرف مسلسل ذا سيمبسونز - The Simpsons على نطاقٍ واسع بتنبؤاته التي تبث الرُعب في نفوس الناس حول العالم، على الرغم من أنها كانت "مفبركة" في كثير من الأحيان.

مسلسل ذا سيمبسونز توقّع إطلاق تطبيق ثريدز

اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صورة يدعي متداولوها بأن مسلسل ذا سيمبسونز توقع إطلاق تطبيق #ثريدز" الذي أطلقته أطلقت شركة ميتا المالكة لـ "فيسبوك" رسميًا الأربعاء 5 تموز/ يوليو 2023 لمنافسة موقع التغريدات "تويتر".

وشارك المغرد EverythingOOC صورة لهومر سيمبسون بجانب شعار Meta’s Threads.

وسلطت التغريدة الضوء على شحمة أذن هوميروس والتي تشبه بشكل غريب شعار التطبيق الشهير.

وتم التعليق على التغريدة: "لقد فعلها عائلة سمبسون مرة أخرى".

وسارع مستخدمو الإنترنت إلى الرد على التغريدة بردود أفعال بارعة، لكن الأهم أنهم كشفوا أن الصورة قد تم تعديلها عبر برنامج “فوتوشوب”، إذ أن شحمة أذن هومر سيمبسون لم تشبه أبدًا شعار تطبيق Threads.

الصورة الأصلية لشخصية هومر سيمبسون

تطبيق ثريدز

ثريدز هو تطبيق قائم على النص أطلقته Meta’s Instagram مطلع شهير يوليو صورها تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في Twitter.

يسمح ثريدز لمستخدميه بالمشاركة في المحادثات العامة وكتابة منشورات نصية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ثم الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة.

وبدأت شعبية تطبيق ثريدز تزداد بين المستخدمين نتيجة القيود التي فرضها تويتر على مستخدميه، ومنها تلك المتعلقة بعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميًا.

