تدهّور الحالة الصحيّة للنجمة العالمية بريجيت باردو.. هل موجة الحرّ السبب؟

عادت النجمة العالمية "بريجيت باردو" لتصدّر عناوين الصحف بعد غياب طويل عن الاعلام والوسط الفني وذلك بسبب مشاكل صحية عانت منها خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل الوضع الصحي للنجمة العالمية بريجيت باردو



كشف زوج النجمة العالمية بأنه اضطر إلى طلب المساعدة والتدخل الطبي بعد أن عانت من مشاكل في التنفس بسبب تدهور حالتها الصحية مما دفعه لاستدعاء الإسعاف إلى المنزل.



وفي التفاصيل تحدّث زوج الفنانة العالمية عن حالتها الصحية كاشفًا تفاصيل ما حدث قائلًا: "في تمام الساعة التاسعة من صباح الأربعاء عانت بريجيت من مشكلة في التنفس وكان الأمر صعبًا للغاية لكنها لم تفقد وعيها، حيث انها عانت من لحظة اضطراب تنفسي".



وفي لحظة وصول رجال الإسعاف قاموا بمساعدتها، وإعطائها الأكسجين من أجل مساعدتها على التنفس، واستمروا بمراقبة وضعها الصحي لفترة من الزمن، لا سيما انها عانت كثيرًا وتأزمت حالتها قبل وصولهم، بسبب تاحرهم عنها لوقت طويل بعد ذهابهم إلى عنوان خاطئ في البداية.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الوضع الصحي للنجمة العالمية في الوقت الحالي.

سبب نوبة صعوبة التنفس لدى بريجيت



وأشارت العديد من المصادر الإخبارية ان سبب تأزم الحالة الصحية للفنانة العالمية ومعاناتها من مشاكل في التنفس هو الموجة الحارة التي تضرب دول العالم ومن بينها أمريكا وأوروبا.

وبيرجيت هي فنانة فرنسية من مواليد 1934 وتعتبر واحدة من أيقونات الفن في العالم، وتعتبر باردو من النجمات المثيرات للجدل لا سيما بخصوص تصريحاتها ضد الإسلامز