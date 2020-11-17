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تركي آل الشيخ يثير الجدل بتعليق عن آمال ماهر: صوتها حلو لكن مش ذكية!

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 08:57
تركي آل الشيخ يعلق على صوت آمال ماهر
تركي آل الشيخ يعلق على صوت آمال ماهر

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ من خلال تغريداته على موقع تويتر عن أكثر فنان يطربه في الوقت الحالي، وذلك في رده على سؤال أحد متابعيه حول أجمل صوت في الوسط الفني.

وسأله المتابع:"نبي نروح للفن وش رايك.. تحب رابح والا راشد أكثر والا مجيد والا أصيل؟. ومن أحلى صوت يطربك"؟، ليرد آل الشيخ:"كلهم احبهم وكل وأحد لهم طعم وكاريزما ... لكن أنا في الوقت الحالي أكثر صوت يلمسني فنياً من الرجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر".

وتابع: "كل الأصوات أحبها.. أحب روح وطيبة أحلام وأحب رجولة رابح وأحب وفاء ماجد المهندس وأحب أخوة راشد وأحب جلسة أصيل.. وأحب حرفنة عبدالمجيد.. لكن اللي يخليني في الغناء أقول (آه) في الرجال محمد عبده وفي النساء آمال ماهر.. أصوات من كوكب ثاني".

ولم يتوقف حديث آل الشيخ عن آمال ماهر، حيث كانت المطربة راندا حافظ قد قامت بنشر أغنية آمال ماهر "أنا بداية بدايتك" وكتبت تغريدة شاركتها مع آل الشيخ وقالت له: "هي بتحبك بس متهورة" ليرد عليها: "مش معنى الصوت الأحلى يكون الأذكى..لها مني كل الاحترام ونقطة آخر السطر".

الجدير بالذكر أن العلاقة بين آمال ماهر وتركي آل الشيخ شهدت خلافات كبيرة العام الماضي واتهمت الفنانة المصرية آل الشيخ بضربها والتعرض لها في منزلها في حي المعادي، وذلك عقب الانفصال الذي تم بينهما بعد زواج لم يستمر للكثير من الوقت.

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