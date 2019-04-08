تسريبات تكشف عن أولى ضحايا رامز جلال في رمضان 2019

رامز جلال في برنامجه الجديد رمضان 2019 "رامز خارج نطاق الخدمة"

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعض التسريبات عن برنامج المقالب الشهير للفنان رامز جلال والذي عوّد جمهوره في كل عام أن يكون جزء من شهر رمضان، وكشفت بعض التقارير سابقًا عن المكان الذي سيتم فيه الإيقاع بالضحايا وهي دولة إندونيسيا.

ولكن، انتشرت تسريبات جديدة حول البرنامج، وهذه المرة كشفت التسريبات عن اسم أول ضحية ستقع في شباك مقلب رامز جلال، وهي الفنانة المصرية شهيرة، والتي أكدت أنها سافرت في رحلة إلى إندونيسيا لمدة 48 ساعة، بعدما تمت دعوتها لتصوير أحد البرامج هناك لتتفاجئ فيما بعد أنها وقعت في مقلب رامز جلال.

ورفضت شهيرة الإفصاح عن أي معلومة تخص كواليس ما جرى في المقلب، ولكن بعض الأخبار في وقت سابق أكدت أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز ستشارك مع رامز جلال على أنها مقدمة البرنامج ليتم فيما الإيقاع بالفنانين هناك.

يشار إلى أن رامز جلال تعرض للكثير من الانتقادات خلال المواسم الأخيرة من برنامجه للمقالب، حيث أعرب البعض عن انزعاجه بسبب أن المقالب أصبحت معظمها مفبرك ومتفق عليها مع النجوم، وفي الغالب هم على علم بأنهم في مقلب ولكن لا يعلمون تفاصيله.