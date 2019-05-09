تطورات جديدة على الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا..تعرفوا إليها

أصاب القلق الجمهور العربي الفترة الماضية، وذلك بعدما انتشرت أخبار دخول الفنان محمد أبو الوفا العناية المركزة في إحدى المستشفيات، بعد معاناة من آلام حادة في الصدر، ولكن بحسب آخر التقارير الصحفية فإن حالته الصحية بدأت الآن بالتحسن والاستقرار.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا بدأت بالاستقرار والتحسن بشكل تدريجي، مؤكدًا أن النقابة تتابع حالة الفنان وعلى استعداد لنقله لأكبر المستشفيات في القاهرة إذا لزم الأمر.

وشارك الفنان محمد أبو الوفا في العديد من الأعمال الدرامية المصرية، تاركًا بصمة واضحة في أدواره وأهمها مسلسل "نسر الصعيد" رمضان الماضي، ومسلسل "ابن حلال"، ومسلسل "يونس ولد فضة" ومسلسل "أهل كايرو"، ومسلسل "قانون عمر".

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