تامر حسني يكشف حقيقة مرض الفنان مصطفى هريدي..شاهدوا ماذا قال

اكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل اللي كان من اجمل شخصيات فيلم عمر و سلمى الحقيقه انه اكتئب و سافر فجأه بس دلوقتي رجع يمثل و بقوه حبيبي يا درش نورت مكانك لمشاهدة الاعلان كامل ( لينك في ال bio )

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on May 6, 2019 at 12:47pm PDT