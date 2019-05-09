تامر حسني يكشف حقيقة مرض الفنان مصطفى هريدي..شاهدوا ماذا قال

اجتمع مجددًا كل من النجم تامر حسني ورفيق دربه في بداياته الفنان مصطفى هريدي، وذلك بعدما ظهر هريدي إلى جانب نجم الجيل في آخر إعلان تم تصويره لصالح شركة "أورانج" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكان الفنان تامر حسني قد كشف سر غياب الفنان مصطفى هريدي طوال تلك الفترة عن الساحة الفنية، ونشر المقطع الخاص الخاص بالإعلان الذي جمعهما وعلق قائلًا: "اكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل اللي كان من اجمل شخصيات فيلم عمر و سلمى الحقيقة انه اكتئب وسافر فجأة بس دلوقتي رجع يمثل وبقوة حبيبي يا درش نورت مكانك".

ومن جانبه رد مصطفى هريدي على تعليق تامر حسني ليقول له: "أنا مش هقدر أوصف قد ايه تامر فرحني بوجودي معاه فعمل محترم وراقي لشركه محترمه وكبيره من كل قلبي بقولك بحبك يا صاحبي".

يذكر أن مصطفى هريدي شارك مع تامر حسني في فيلم "عمر وسلمى" قبل 12 عامًا، بالإضافة إلى أعمال فنية أخرى مثل "لخمة راس"، "بحبك وأنا كمان"، "حبيبي نائمًا"، وبطولة مطلقة في فيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

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