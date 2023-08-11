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تعرف الى الاجر الذي تقاضاه محمود نصر عن دور (جواد) في (كريستال)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 11 آب / أغسطس 2023 - 02:04
محمود نصر
محمود نصر

البوابة-إنتشرت مؤخرا أخبار تؤكد أن النجم السوري محمود نصر قد تقاضى مبلغ قدره  500 ألف دولار أمريكي عن دوره في مسلسل (كريستال)، بشخصية (الدكتور جواد فياض)، إلا أن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وغير مثبتة حتى الآن.

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محمود نصر
يشار الى أن مسلسل (كريستال) هو النسخة المعربة من المسلسل التركي (حرب الورود)، يعرض في الوقت الحالي على محطة MBC ، ويحظى بنسبة حضور وتفاعل عالي من قبل الجمهور، و هو من بطولة محمود نصر، ستيفاني عطالله، و باميلا الكيك.

و كان النجم الوسيم قد احتفل بعيد ميلاده الـ 40 الذي مؤخرا، و بهذه المناسبة قدم عدد من النجوم له التهاني له، متمنين أن يبقى بصحة جيدة ويحقق كل ما يتمناه.

محمود نصر

 

 

كلمات دالة:محمود نصرمسلسل كريستال

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