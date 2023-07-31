رنا شميس تغني لأصالة.. وتنتقد قبلة محمود نصر وباميلا الكيك في "كريستال"

انتقدت الفنانة السورية رنا شميس مشاهد القبلات في الأعمال العربية، مُشيرةً إلى أنها لا تناسب ثقافة وعادات المجتمع العربي.

رنا شميس ترفض مشاهد القبلات

وعن رأيها بالقبلة التي جمعت مواطنها الفنان محمود نصر والممثلة اللبنانية باميلا الكيك في مسلسل "كريستال"، شددت على أنها لا تحبذ هذه المشاهد بالمطلق، وقالت: "ما فيني أتقبله، أنا بخجل لم أشوف هيك مشهد وابني جنبي".

رنا شميس وتعرضها للشلل النصفي

وفي ذات اللقاء، كشفت شميس معاناتها من شلل نصفي في الوجه بعد خضوعها لحقن تحت العيون من أجل علاج الهالات السوداء، إذ وثقت بطبيب الأمراض الجلدية، لكن بعد مرور 10 أيام على الإجراء لاحظت أن ابتسامتها أصبحت جانبية.

وحول ما إذا رفعت دعوى قضائية ضد الطبيب، أشارت شميس إلى أنها رفضت ذلك لاجئة للعدل الإلهي.

وعن المشاكل التي سببها الشلل خلال عملها في الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، أوضحت أنها طلبت من المخرج تأجيل التصوير العمل لبضع أيام لحين تحسن حالتها، وما وافق عليه وعمل على تأجيل التصوير لمدة 15 يوم، لكنها لم يستطع تمديد المدة.

وأعربت شميس عن سعادتها بتعاون كادر العمل مع حالتها، فقد ساعدتها خبيرة المكياج ومدير التصوير على تخفيف آثار الشلل أثناء التصوير، كما عمل طبيب تجميل على حقن شفتيها بالفيلر للوصول للشكل الطبيعي.

رنا شميس وطلبها الخلع

وعن حياتها الشخصية، أوضحت شميس أنها كانت متزوجة من شخص أحبته لثماني سنوات، لكنها طلبت الطلاق بعد 6 أشهر من زواجهما، ثم عادت لطلب الطلاق مجددًا بعد فترة، وبعد رفضه تطليقها قررت اللجوء للمحكمة وطلبت الخلع منه.

وبيَّنت شميس أن انفصالها جاء بعد اكتشافها أمور في زوجها لا تستطيع تقبلها.



وفي ختام اللقاء، غنَّت شميس أغنية "لو مرجعتش" لمواطنتها أصالة نصري ، مشددًا على أنه يجدر الفضل بين الفنان ومواقفه السياسية.