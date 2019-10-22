تعرف الى (عمار) الابن الوحيد لصبا مبارك و الراحل شوقي الماجري

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتداول صوراً من جنازة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، والتي يظهر فيها الممثلة الأردنية صبا مبارك وابنهما الوحيد عمار لاول مرة في الاعلام.

وخطف المراهق الانظار بوسامته وسماره وملامحه التي تشبة والده لدرجة كبيرة، واستغرب العديد من المشاهدين ان يكون لصبا فتى بهذا العمر، معبرين عن دهشتهم لهذا الامر وفق مجلة لها.

وكان وفاة الماجري المفاجئ إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 58 عاماً، أحدث صدمة كبيرة في الوسط الفني، وحرص عدد كبير من نجوم الفن العربي على حضور جنازته وتقديم واجب العزاء.