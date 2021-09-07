تغير جذري في ملامح مايا دياب و المتابعون في صدمة!

أثارت الفنانة مايا دياب، جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير بشكل مختلف على (ستوري)، حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت مايا دياب بملامح مختلفة، صدمت الجمهور بتغير شكلها، لافتين إلى أنّ إجراء عمليات التجميل غيرت ملامحها تماما.

وتصدر اسم الفنانة مايا دياب، قائمة الأكثر تداولًا عبر (تويتر)، وجاءت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مظهر مايا دياب الجديد، كالاتي:(مايا دياب ناقصا شي 5 عمليات تجميل بعد وبترجع متل ما كانت،أرجوكم يكفي تنمّر على مايا دياب، وحياة الله كنتي أحلى قبل ومش بحاجة!).

من جهة أخرى، طرحت الفنانة برفقة الفنان محمود الليثي الديو الغنائي (حطالي روج) وهي أول أغنيه يتم طرحها من أغاني البومها ( أكثر شوية) الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية. وأغنية (حطالي روج) من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي.