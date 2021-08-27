محمود الليثي لمايا دياب: (حطالي روج...يا خرابي على الماسكارا!)

طرح الفنان محمود الليثي والفنانة اللبنانية مايا دياب، أغنية دويتو جديدة تجمع بينهما بعنوان (حطالي روج) عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وهي إحدى أغاني ألبوم مايا دياب الذي يحمل اسم (أكتر شوية). و الأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسي، وألحان الليثي.

وتقول كلمات الأغنية: (حطالي روج، يا خرابي على الماسكرا، ما تبطلي بقى افترى، حرام عليكي أنا قلبي ما بقاش قادر..عاكسني آه بس تعاكس بالراحة، أنا عايزة أكون مرتاحة، ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر،روحي أنا قلبي أنا، عقلي أنا، عشقي أنا.. تيجي هنا هاجي هنا، تروح هناك، هروح هناك، معاك معاك معاك معاك معاك).

يذكر ان آخر أعمال مايا كان من خلال أغنية (وطني اللي جاي) والتي قدمتها في ذكري احداث انفجار مرفأ بيروت في ٤ أب/ أغسطس. الاغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان وتوزيع هادي شرارة، واستطاعت الأغنية التي تحث على الأمل والفرح في السنوات المقبلة والتمسك بالعيش المشترك وبالتقاليد اللبنانية.

و تفاعل المتابعون للغاية مع العمل الوطني لمايا، مثنين على حبّها للوطن وعلى حضورها وإطلالتها المعبّرة في هذه المناسبة الاليمة التي تدعونا الى التعلق اكثر بهذا الوطن الذي لا يركع ولا ينكسر ولا ينهزم.