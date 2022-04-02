تغيير على موعد عرض العاصوف 3.. وانتقادات شديدة تطال الموعد الجديد

يُعرض المسلسل الخليجي "العاصوف" على قناة "إم بي سي" العربية، ولاقى نجاح كبير خلال العامين الماضيين منه ولكن يبدو أنه أثار جدل كبير في موسمه الثالث لهذا العام.

وكان المسلسل يُعرض في الموسم الاول والثاني بعد اذان المغرب مباشرة، ولكن تغيير كبير على موعد عرضه جعله عرضةً للانتقادات.

فقررت ادراة إم بي سي تغيير الموعد المعتمد من رمضان لهذا العام 2022، ولم يتم الكشف عن الموعد فيما اشار البعض إلا انه قد يكون على العاشرة مساء

وأثار تغيير الموعد حالة جدل كبيرة وذلك لتزامن موعد الحلقة مع صلاة التراويح، وذلك حتى يتسنى لهم مشاهدة المسلسل وطالبوا بإعادته لموعده المعتاد.

وانتقل الجمهور الى قسم التعليقات للانتقاد، والتساؤل عن الموعد الجديد وسبب عدم الاعلان رسميًا عنه وجاء في التعليقات: "ليش مو راضيين تقولوا متى يجي العاصوف؟وش الحكمة يعني من ورا هالحركة؟كل الناس تسال

وفي تعلق اخر: "توقيت العاصوف هالسنه مثالي شكله الساعه ١٠ ونص لانه مسلسل محمد رمضان قبل"، وقال متابع: "غريبه السنه ذي ماخرين عرض العاصوف حلاته بعد المغرب افضل وقت للمتابعه الكل مجتمع

نبذة عن مسلسل "العاصوف"

تدور احداث قصة العمل في موسمه الثالث في فترة تحرير الكويت وتأثيرها على ابناء السعودية، مع استكمال قصص الشخصيات التي كانت في موسميه الأول والثاني، والعمل من بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي