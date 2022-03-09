ناصر القصبي يعود بجزء ثالث من "العاصوف" في رمضان 2022.. ويكشف تفاصيله

أعلنت قناة mbc العربية بان المسلسل الخليجي "العاصوف" سيعود بجزءه الثالث في رمضان القادم 2022، ويقوم ببطولته النجم الخليجي "ناصر القصبي" والذي لاقى نجاح كبير خلال الموسمين الماضيين.

تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل "العاصوف"

نشرت ادارة mbc عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول تفاصيل الجزء الثالث من المسلسل الخليجي "العاصوف" للفنان الكبير ناصر القصبي.

وشاركت الصفحة الرسمية الفيديو الاعلاني الاول للمسلسل حيث أكدت على تواجده على شاشة القناة في رمضان 2022 وعلى منصة "شاهد" الالكترونية.

وتصدّر اسم العمل قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف الفيديو بعض الصور والتفاصيل من العمل، كما تم نشر العديد من الصور للنجم السعودي "ناصر القصبي" خلال مشاهده في العمل.

وعلّقت ادارة القناة على مجموعة الصور التي نشرتها من العمل وقالت: "حقبة التسعينيات بتفاصيلها السياسية والفكرية والاجتماعية، هي ما تشكّل محور المسلسل السعودي "العاصوف 3" على MBC وهو من بطلوة ناصر القصبي وعدد من النجوم منهم حبيب الحبيب وريم عبد الله، وعبد الإله السناني، وغيرهم من نجوم الخليج".

نبذة عن مسلسل العاصوف 3

كشف النجم الخليجي "ناصر القصبي" خلال بيان أصدرته قناة MBC قال فيه: "إن مسلسل عاصوف 3 سيناقش قيم انسانية من الواقع الاجتماعي خلال فترة التسعينيات وسيتطرق للأجيال الجديدة ويتناول عدة قضايا اجتماعية وسياسية وفكرية وثقافية وغيرها خلال تلك الحقبة".