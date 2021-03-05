تهمة الأغتصاب بحق سعد لمجرد تعود الى الواجهة!

عادت قضية المغني المغربي، سعد لمجرد، المتهم بالاغتصاب المرفوق بالعنف إلى الواجهة بعدما قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات.

ونقلت صحيفة (باريزيان) الفرنسية عن مصدر قضائي القول إنه ستتم إعادة استدعاء لمجرد بتهمة اغتصاب شابة فرنسية في عام 2016.

وكان قاضي تحقيق فرنسي صنف الحادث على أنه (اعتداء جنسي) و(عنف مشدد) من قبل لمجرد، في حق لورا پريول، في أبريل 2019، لكن دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف ألغت الأمر في يناير/كانون الأول 2020.

واعتبرت الصحيفة أن إلغاء الحكم في السابق كان مجرد تعليق أقدم عليه القاضي الأول لغياب الحمض النووي للمشتبه فيه في مكان آخر غير الملابس الداخلية للضحية، حسب موقع الحرة.

والنجم الشاب متهم باغتصاب الشابة التي تبلغ من العمر 20 عاما في غرفة فندقه في باريس، ويواجه حكما بالسجن بـ 20 عاما في حال تبوث التهم التي ينفيها.

أما فنيا، فقد تخطت أغنية جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة على (يوتيوب) بعد يومين من إطلاقها.

وأعلن لمجرد عن إطلاق آخر أعماله الغنائية على قناته الخاصة في موقع (يوتيوب).

ومن خلال تدوينة نشرها على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام) قبل يومين، أشار إلى إطلاق أغنيته الجديدة تحمل عنوان (الغادي وحدو) أي (الذاهب لوحده)، وأرفق تدوينته بصورة من عمله الجديد.