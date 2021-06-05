تهمة السرقة تلاحق نانسي عجرم...فما علاقة الموزع هاني يعقوب؟!

استطاعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن تحقق نجاح كبير في أغنية (حبك بيقوي)، حيث حصدت أكثر من مليون مشاهدة على (يوتيوب)، وهي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.





وبدأ بعض الصحفيين باتهام نانسي عجرم بسرقة الأغنية من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته (طلع النهار) التي طرحها قبل سنوات، حسب سبوتنيك بالعربي.

كما وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد التشابهات بين الأغنيتين، حيث وجدوا أن الرابط الوحيد بين الأغنيتين هو الموزع المصري هاني يعقوب، ولم يصدر الفنان محمد المجذوب أو المتحدث الرسمي باسمه أي بيان تعليقا على هذا الاتهام.

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة نانسي عجرم، على توجيه الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء لها ولزوجها في وفاة حماتها.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على تويتر: (شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهذا الوقت الصعب.. إن شاء الله الحزن ما بيدق باب حدا.. المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن).

وأعلنت الأسرة عدم إقامة عزاء بسبب فيروس كورونا من أجل سلامة الأصدقاء والأقارب.