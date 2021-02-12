توقعات بفشل زواج حلا شيحة و معز مسعود و السبب (البدلة)!!

توقفت خبيرة الطاقة المصرية المعروفة د.مها العطار، أمام تفصيلة دقيقة من تفاصيل حفل زفاف النجمة حلا شيحة على الداعية معز مسعود، وهي ارتداء الأخير لنفس البدلة والببيون في زيجاته الأربعة، وأشارت إلى أن(طاقة الفشل) في التجارب الزوجية الماضية لمسعود، ستفرض نفسها على زيجته من حلا.

مها العطار نشرت عدة صور لمعز مسعود من حفلات زواجه السابقة مع الصورة المنشورة من حفل عقد قرانه على حلا شيحة، وعلقت عبر حسابها على (فيسبوك) قائلة: (عندما تريد أن تدخل حياة جديدة بدون مشاكل لا تأخذ معك أشياء من حياتك القديمة حتى لا تؤثر على حياتك الجديدة)، حسب موقع مجلة سيدتي.

أضافت: (لا تفعل مثل معز مسعود .. لبس نفس بدلة الفرح فى كل زواجاته السابقة .. نفس البدلة ونفس الببيون ونفس المنديل وكأنه مجهزة بدلة الشغل).

و تابعت قائلة: (مشروع جديد يبقى كله جديد فى جديد، بيت جديد يبقى كله جديد فى جديد، الناس فاكرة انها معمول لها عمل !! ومسحورة، عملك من اعمالك وأستخسارك وبخلك، فك عملك وهات كله جديد) .

واختتمت نصيحتها قائلة: (عايز حياة جديد تخلص من القديم، عايز تكون سعيد هات جديد في جديد، فك سحرك في العام الجديد) .