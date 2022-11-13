حفل زفاف تيفاني ترامب حديث الجمهور .. زوج وزواج بطابع عربي

احتفلت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تيفاني ترامب بزواجها من الملياردير ذو الأصول العربية اللبنانية "مايكل بولس" في حفل زفاف ضخم بطابع عربي يوم أمس في ولاية فلوريدا.

تفاصيل حفل زفاف تيفاني ترامب العربي

أقيم حفل زفاف تيفاني ترامب الضخم في منتجع Mar-a-Lago الذي تمتله عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث يحمل هذا المنتج ذكريات خاصة لتيفاني، التي كانت تقضي وقت طويل من طفولتها فيه.

وجاء حفل زفاف تيفاني الفاخر والمميز بطابع عربي لبناني، فبعيدًا عن العريس ذو الأصول العربية، أشرف على تنفيذ تنظيم حفل الزفاف والتصاميم بشكل كامل مصمم حفلات الزفاف اللبناني طوني بريس.

كما حرصت العروس تيفاني على اختيار فستان زفافها الملوكي، من تصميم أشهر مصمم أزياء عربي لبناني وهو "إيلي صعب" لتكمل تيفاني الطابع العربي الذي طغى على حفل الزفاف المميز.

وعلّقت والدة تيفاني على حفل الزفاف بقولها: "فخورة بابنتي وأشعر أنها اختارت الشخص المناسب لها، ونحاول من جانبنا ان نعمل على هذا الاتحاد ونرحب بكل الأصدقاء والعائلة".

تيفاني ترامب وعلاقتها المميزة مع مايكل بولس

يشار بأن مايكل بولس من أصول عربية لبنانية وهو ملياردير لديه استثمارات في أميركا، حيث تقدّم لخطبة تيفاني قبل عامين وقدّم لها خاتم ألماس تقدر قيمته بما يقارب الـ 1.2 مليون دولار.