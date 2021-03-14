تيفاني ترامب تثير الجدل بسبب سيجارة مشبوهة.. شاهد الصور!

رصدت عدسات الباباراتزي ابنة الرئيس الأمريكي السابق تيفاني ترامب مؤخرًا وهي تحمل سيجارة مريبة للغاية وملفوفة يدويًا وتحمل ولاعة نيون في ميامي، وأشار البعض أنها لفافة حشيش على ما يبدو.

تقيم تيفاني ترامب في فندق Setai الفخم مع خطيبها اللبناني مايكل بولس، وقد شوهدت على شرفة المنزل مرتدية فستان بنقشات مورَّدة باللونين الأبيض والأسود أثناء استمتاعها بالهواء النقي، وعلى الرغم من أنها لم تُرى وهي تنفث دخان السيجارة، لكن بدا وكأنها تُطفئها في إحدى النباتات ثم عادت إلى الداخل.











كما التقطت صور لخاتمة خطوبة تيفاني الألماسي الكبير جدًا الذي تقدر قيمته بـ 1.2 مليون دولار.

ويجدر الإشارة إلى أن تيفاني وبولس يبحثان عن منزل في ميامي للانضمام إلى بقية عائلة ترامب في انتقالهم إلى ولاية صن شاين.

وقد أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نبأ خطوبتها من حبيبها الملياردير اللبناني مايكل بولس تزامنًا مع آخر أيام والدها في الرئاسة.

ونشرت تيفاني ترامب عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بحبيبها، البالغ من العمر 23 عامًا، في البيت الأبيض مُستعرضةً خاتمها الألماسي الضخم، وكتبت: "كان لي شرف الاحتفال بالعديد من المناسبات، والأحداث التاريخية، وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا يوجد حدث استثنائي أكثر من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل".

وتابعت: "أشعر بالامتنان والحماس لفصل جديد من حياتي".

وعلَّق "مايكل" على الصورة: "أحبك عزيزتي".

ويجدر الإشارة إلى أن "تيفاني ترامب" على علاقة بـ"مايكل بولس"، ابن رجال الأعمال الملياردير "مسعد بولس"، حيث التقيا في حفلة على جزيرة ميكونوس اليونانية الصيف الماضي برفقة الممثلة الأمريكية "ليندسي لوهان" التي تقضي وقتها بين الولايات المتحدة ودبي.

يذكر أن "مايكل بولس" نشأ في نيجيريا ، حيث يدير والده مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات فى عدة قطاعات منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء، كما أن والده متزوج من ابنة رجل الأعمال اللبناني "زهير فضول" الذي عمل معه قبل ان يؤسس مشاريعه الخاصة.

انتقل مايكل إلى لندن لإكمال دراسته الجامعية بعد تخرجه من مدرسة النخبة الدولية في لاغوس.