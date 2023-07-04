تيم حسن أمام تحدٍ بسبب فيلم الزير سالم.. والجمهور متخوف "من الصعب مجاراة حاتم علي"

كشفت العديد من المصادر المعنية بالأخبار الفنية عند بدء قناة ام بي سي بالتحضير للفيلم التاريخي "الزير سالم" الذي سبق وأن قدمه المخرج السوري الراحل حاتم علي للشاشة قبل سنوات.

تيم حسن في بطولة الفيلم ويتولى الإخراج

اعلن الفنان السوري تيم حسن قبل مدة عن مشاركته في الفيلم التاريخي "الزير سالم"، ومن المتوقع ان يقدم دور أساسي في الفيلم بعدما شارك قبل سنوات وفي بداياته الفنية بشخصية هجرس بالمسلسل التاريخي.

وفجر الفنان السوري مفاجأة عن خوضه تجربة الإخراج لاول مرة من خلال هذا الفيلم، الذي اخرج نسخة المسلسل الخاص به المخرج الراحل حاتم علي وقدم حينها تحفة فنية شكلت ظاهرة.

الجمهور متخوف من تجربة تيم حسن في الإخراج

وأبدى الجمهور تخوفهم بشكل كبير بسبب هذه التجربة التي قرر تيم حسن خوضها، لا سيما ان المسلسل قدمه مخرج كبير بحجم الراحل حاتم علي وحقق من خلاله الكثير من النجاح، وقال الجمهور إنه من الصعب مجاراة حاتم علي لا سيما في مجال الأعمال التاريخية من قبل كبار المخرجين فيكف بتجربة أولى في هذا المجال.

وقال عدد كبير من رواد السوشال ميديا إن قرار حسن البدء بتجربته الإخراجية من خلال عمل تاريخي قد يكون قرار غير حكيم، خاصة مع النجاح الكبير للمسلسل.

مسلسل الزير سالم

عرض مسلسل الزير سالم عام 2000 وبالرغم من مرور ما يقارب الـ 23 عامًا على عرضه إلا انه ما زال يحقق الكثير من النجاح وشعبية كبيرة.

والمسلسل من تأليف ف ممدوح عدوان وإخراج حاتم علي، ويروي قصة الشاعر أبو ليلى المهلهل "الزير سالم" وحرب البسوس التي خاضها بعد مقتل شقيقه كليب.

أبطال مسلسل الزير سالم: