ناصيف زيتون يدخل عالم التمثيل.. وينافس تيم حسن!

شارك الإعلامي السوري مصطفى الآغا متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بالفنان السوري ناصيف زيتون والمخرج والفنان سيف الدين سبيعي.

ناصيف زيتون يدخل عالم التمثيل

وفي الفيديو، يبارك الآغا لناصيف دخوله عالم التمثيل، وبدا واضحًا علامات الدهشة بادية على ملامح ناصيف، ليؤكد أنها مجرد مزحة، حينها يباغته سيف سبيعي قائلًا: "شو بدك فيلم ولا مسلسل".

وتابع الآغا كلامه سائلًا سبيعي ما إذ كان يود أن يوكل لناصيف دور شرير أم طيب؟، ليرد سبيعي: "بدي طالعه حبيب كل البنات بتحبه... شو تيم حسن أحسن منّه".

وأوضح ناصيف أنه أفضل من تيم حسن، إذ قال ممازحًا: "أحسن، أحسن".

من جهته، أرفق الآغا الفيديو بتعليق، كتب فيه: "نبارك للنجم ناصيف زيتون دخوله عالم التمثيل على يد المخرج المبدع سيف الدين سبيعي، والله يعينك يا تيم حسن على المنافسة الشرسة".

ناصيف زيتون في مأزق بسبب دانييلا رحمة

على صعيد آخر، حلّ ناصيف زيتون ضيفًا في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش، وحاول الأخير وضعه في مأزق أثناء استدراجه لنطق اسم "دانيلا" في "لعبة القوافي".

وابتدأ هشام بكلمة "كاراميلا"، نسبة إلى أغنية ناصيف الجديدة، وطلب من الفنان اختيار اسم يتماشى مع القافية، إلَّا أن زيتون اختار أسماءً بعيدة عن اسم "دانيلا"، حينها قال هشام: "طلع الإسم كل الأمة العربية عارفين الإسم إلا أنت"، ليجيب الفنان وهي يضحك"دانييلا".

واختار ناصيف دانييلا لمشاركته في عمل سينمائي أو تلفزيوني، بينما وقع اختياره على نادين لمشاركته في فيديو كليب.