تيم حسن وسامر البرقاوي يجتمعان من جديد في رمضان 2024 من خلال "تاج"

تداولت العديد من المصادر انباء عن تعاون جديد يجمع الفنان السوري تيم حسن ومواطنه المخرج سامر البرقاوي بعد نجاحهما سويًا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الزند".

تيم حسن وسامر البرقاوي يجتمعان مجددًا بعد نجاح الزند

أشارت الأنباء المتداولة ان الثنائي سيقدمان عملًا سوريًا بالكامل على غرار الزند في رمضان 2024، ومن المفترض أن يجمعهما بالكاتب عمر أبو سعدة الذي تعاون معهما في الموسم الماضي.

وأردفت المصادر أن العمل من المقرر ان يحمل اسم "تاج" وهو مسلسل سوري وغير مشترك، ولم يتم الكشف عن أي تفاصل أخرى تتعلق بالعمل.

وأبدى الجمهور حماستهم الشديدة بعد هذه الأنباء مؤكدين تفضيلهم للفنان السوري تيم حسن في الدراما السورية وليست المشتركة التي اتجه اليها بشكل كبير في السنوات الماضية.

مسلسل الزند

يروي مسلسل الزند الذي حقق الكثير من النجاح في الموسم الرمضاني الماضي قصة عاصي، الذي يتعرض للظلم بعد مقتل والده أمامه من رجل الباشا، ليغيب سنوات طويلة ويعود إلى شقيقته وبيته للانتقام.

يواجه عاصي الكثير من الظلم ويتمكن من جمع الكثير من الأشخاص حوله، وبعد أن يذيع صيته يتأثر بالمغريات حوله وتتحول شخصيته.

وشارك في المسلسل الذي تناول حقبة زمنية قديمة عدد من أبرز نجوم سوريا وهم دانا مارديني، أنس طيارة الذي تألق بشخصية الباشا نورس، فايز قزق، مجد فضة، نانسي خوري.

