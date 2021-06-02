تيم حسن يشوق متابعيه و ينشر صورة من كواليس (الهيبة 5)

نشر الفنان السوري تيم حسن، عبر حسابه الرسمي على (إنستجرام) الصورة الأولى له من الموسم الخامس والأخير من مسلسل (الهيبة) والذي يحمل عنوان (الهيبة جبل) وهو من تأليف مجموعة من الكتاب، وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.

وشوّق تيم جمهوره للعمل بصورته وهو يمسك (أفعى)، وعلّق عليها: (نتابع تصوير الهيبة جبل يومياً إن شاء الله يعجبكم شو متخيلين يصير بآخر جزء؟).

ولاقت صورة تيم تفاعلاً كبيراً جداً من متابعيه وأصدقائه، منهم الفنان أويس مخللاتي الذي غادر العمل حيث علّق على الصورة (حظ جيد يا أخي).

يشار إلى أن الموسم الأخير من العمل شهد انضمام كل من النجم السوري عبدالمنعم عمايري والفنانة اللبنانية إيميه صياح بالإضافة لنجوم العمل منى واصف وعبدو شاهين وغيرهم.



يذكر أن صناع عمل الهيبة أعلنوا مع نهاية الجزء الرابع عن وجود جزء خامس، لكن سيكون خارج الموسم الرمضاني المقبل، وسيكون امتداداً للرابع من حيث الانتقام وستعمد الأحداث إلى جمع (جبل)، تيم حسن بأيادٍ أكبر من (زيدان) الذي قُتِل في نهاية الجزء الرابع.