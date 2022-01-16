هناك وصفات صغيرة لحب النفس وتقديرها وأهمها، ضع نفسك أولاً ولا تشعر أنك أناني حينما تقوم بذلك، ويمكن للنساء، على وجه الخصوص، أن يعتدن على وضع الآخرين أولاً، وعلى الرغم من أنه يمكن أن تفعل ذلك أحياناً، إلا أنه لا ينبغي أن تكلفك هذه العادة رفاهيتك العقلية أو العاطفية، كن لطيفاً مع نفسك العالم مليء بكلمات النقد القاسي لا تضف كلماتك إلى هذا المزيج، ومن وصفات حب النفس أيضاً تكلم بلطف مع نفسك، واحتفل بنفسك دوماً، وليس فقط في عيد ميلادك.

توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، لا تقلق بشأن آراء الآخرين، اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء،تذكر أن قيمتك لا تكمن في شكل جسمك، لا تخف من ترك الناس السامة،عالج مخاوفك مثل الشعور بالخطأ، فإن الشعور بالخوف أمر طبيعي وبشري، لا ترفض مخاوفك ولكن افهمها، ثق بقدرتك على اتخاذ قرارات جيدة لنفسك، خذ كل فرصة تقدمها لك الحياة أو اصنع فرصك الخاصة، اشعر بالألم والفرح بشكل كامل قدر الإمكان، مارس الجرأة في الأماكن العامة، انظر إلى الجمال في الأشياء البسيطة حاول أن تلاحظ شيئًا صغيرًا جميلاً على الأقل حولك كل يوم، ودوّن ذلك، وكن ممتنًا له، والامتنان لا يمنحك وجهة نظر فحسب بل هو ضروري أيضًا لمساعدتك في العثور على السعادة.

تصرفات صغيرة عليكِ إدراجها في برنامج حب النفس اليومي

الاهتمام بإطلالتك وأناقتك وشعرك وأظافرك، كوني مميزة في لبسك واجعلي ستايلك دائماً مميز.

التكلم مع صديقة، احرصي على علاقاتك الاجتماعية ولا تكوني منعزلة عن الناس.

إعطاء نفسك إطراء

تحريك جسمك وممارسة الرياضة والمشي على الأقل 3 مرات أسبوعياً.

تناول وجبة صحية مثل الخضار والفواكة والجوز واللوز.

شرب ليترين من الماء

السماح لنفسك بالبكاء أو الغضب

النوم من 7 إلى 9 ساعات وشرب يانسون أو كمون يساعد على النوم العميق

منح جسمك وعقلك استراحة من الهاتف

عدم السعي وراء الأخبار السلبية

الخروج إلى الهواء الطلق والمشي

كيف أحب نفسي وأقدرها في عام 2022

الرضا وتجنب الوصول إلى الكمال

التعامل مع الجراح القديمة ومواجهتها

الابتعاد عن المقارنات

قراءة الكتب

الحفاظ على الحدود الشخصية

القيام بالأمور التي تريح النفس

زيادة أوقات النوم والاهتمام بها

تخصيص وقت للراحة والاسترخاء

للمرأة العاملة: 10 عادات إبدأي بها العام الجديد

6 نصائح ذهبية لتجعل سنة 2022 أفضل عام يمر عليك