جدة هيا مرعشلي تكشف خبر خطوبتها و تحسم أمر علاقتها بناصيف زيتون

أعلنت الفنانة السورية ناهد حلبي، جدة الفنانة الشابة هيا مرعشلي، عن عقد قران حفيدتها رسميا على شاب سوري من خارج الوسط الفني، يدعى يوسف.

وبذلك التصريح تكون أنهت الفنانة ناهد الحلبي حالة الجدل التي استمرت على مدى الأشهر الماضية، تكهن خلالها رواد التواصل الاجتماعي بوجود قصة حب بينها وبين الفنان ناصيف زيتون.

عن سبب عدم الإعلان عن خطوبة وعقد قران هيا مرعشلي، أكدت الفنانة ناهد الحلبي أن زوج هيالديه خصوصيات اجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل، لكن خلال شهر من الآن سيتم إتمام الزيجة بالزفاف، حسب موقع مجلة ليالينا.

وأكدت أنها شعرت تجاه يوسف بالارتياح، وأن له غلاوة كبيرة مثل ابنها طارق والد الفنانة الشابة هيا.

يذكر أن هيا مرعشلي ولدت في دمشق لأسرة فنية، فوالدها الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة رندة مرعشلي، وجدتها من طرف الأب هي الممثلة السورية ناهد الحلبي وجدها الفنان إبراهيم مرعشلي، وقدّمت هيا أول أدوارها التلفزيونية وهي في عمر الست السنوات، في مسلسل (أبو المفهومية) عام 2003، إلا أن الدور الذي قدمها للجمهور كان في عام 2011، حينما شاركت بمسلسل (جلسات نسائية) تحت إدارة المخرج المثنى صبح، وحصلت عام 2011 على جائزة أفضل فنانة سورية صاعدة.