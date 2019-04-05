(روتانا) تطرح جديد محمد عبده (يا غافية قومي)

تستعد شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات لطرح أجدد أعمال فنان العرب محمد عبده وهو ألبوم غنائي جديد يحمل اسم (يا غافية قومي)، وذلك حسبما أعلنت الشركة من خلال حسابها الرسمي على (تويتر).

وغرد القائمون على حساب (روتانا): «#تذكرين البرد والعطر .. باقي يومين على جديد فنان العرب #محمد_عبده ألبوم #يا_غافية_قومي».

وآخر أعمال محمد عبده الفنية، كانت مشاركته في أوبريت (تدلل يا وطن)، مع الفنانين راشد الماجد ومزعل فرحان، والأوبريت من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.