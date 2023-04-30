جليلة تنفي تورطها بانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

ما يزال خبر طلاق الفنان المصري تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد ربط انفصالهما بالفنانة المغربية جليلة ، التي أشبع وجود علاقة تجمعها بتامر حسني.

جليلة ترد على اتهامها بأنها السبب لانفصال تامر حسني

وعادت جليلة لإيضاح بعض النقاط عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، مؤكدة إلى أنها ليست مجبرة على الحديث وتبرير نفسها، إذ عرف عنها الصدق مع متابعيها، لذلك شددت على علاقتها الطيبة بتامر حسني على المستوى الشخصي والفني والإنساني.

وأوضحت أن ما جرى لتامر وبسمة لا علاقة له لا من قريب أو بعيد، مشددةً على أنه قضاء وقدر، وفي حال فشل زواجهما فهو أمر من عند الله.

وقالت: "أنا أكن له كل الاحترام لتامر وأعزه والله يوفقه يارب، في النهاية رب العالمين لا يأتي إلا بالخير، وكل شيء صار معاه أو معانا أو مع غيرنا خير إلنا".

وأضافت: "حبيت أوضح إني لست سبب من أسباب الطلاق، وأنا هذا الشيء قلت الكم إياه من الأول ما أريد أرجع وأعيد، بليز طلعوني من الموضوع ما الي علاقة، الله يوفقه".

وأعربت جليلة عن استيائها من الصحافة الصفراء التي تنشر لها فيديوهات وصور ترقص، مدعين أنها تتشمت بانفصال حسني وبوسيل، وانفجرت غضبًا على كل من أهانها وشتمها وأساء لها،