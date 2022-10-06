مرصعة بالياقوت والألماس .. ساعة السيدة الجليلة تخطف الأنظار لدى لقاءها الملكة رانيا

تنجح زوجة سلطان عمان الشيخة عهد بنت عبد الله البوسعيدية الملقبة بـ السيدة الجليلة ، في لفت الأنظار لها مع كل ظهور علني لها سواء على المستوى المحلي أو في المحافل الدولية أو خلال الاستقبالات الرسمية.

وقد عُرفت السيدة الجليلة باختياراتها الأنيقة في جميع المناسبات التي تحضرها وتحرص دومًا على إضفاء لمسة عُمانية تراثية على ملابسها الفاخرة، وهذا ما بدا واضحًا خلال استقبالها الملكة رانيا التي زارت السلطنة قبل يومين برفقة ملك الأردن عبد الله الثاني وابنها ولي العهد الأمير الحسين.

واعتمدت السيدة الجليلة في اليومين الماضيين ثلاث إطلالات خريفيّة مميزة ومُزينة تتزين بتفاصيل من التراث العُماني الأنيق.

ساعة السيدة الجليلة

الصورة من حساب ETrendss على إنستغرام

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان والعالم العربي مع إطلالتها الثلاث، فيما حرصت صفحات تُعنى بأخبار الموضة والأزياء على إعادة نشر صورها ومدح ذوقها باختيار ملابسها.

كما لفتت ساعة السيدة الجليلة التي ارتدتها خلال استقبال الملكة رانيا الأنظار لها والتي تبين بأنها من علامة "بريغيه-Breguet" الفرنسية الفاخرة، بتصميم Reine de Naples من الذهب الأبيض المرصعة بـ117 ماسة قيراط 0.99 مع البلاتين والياقوت المضاد للانعكاس وسوار جلدي.

أما بالنسبة لسعر الساعة، يصل لـ14.333 ألف ريال عُماني، أي ما يعادل 37.275 ألف دولار أمريكي.

وتعد هذه الساعة واحدة من مجموعة أنيقة من الساعات الفاخرة تمتلكها السيدة الجليلة، فلدى استقبالها رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة السيدة سامية صولوحو في مسقط قبل أشهر، أكملت إطلالتها بساعة فاخرة من علامة شوبارد إصدار 2019 والمزينة بالزمرد والألماس مع ميناء مُرصع بالزمرد والألماس.

وذكرت صفحات معنية بالمجوهرات والساعات الفاخرة بأن سعر ساعة السيدة عهد يبلغ 568 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2 مليون ريال سعودي.

السيدة الجليلة

اسمها الكامل: عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.

عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية. مكان الولادة: محافظة مسقط.

محافظة مسقط. والدها: السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ومحافظ محافظة مسندم السابق.

زواج السيدة الجليلة

تزوجت من السلطان هيثم بن طارق، ولهما من الأولاد: