جمال ابنة سيف سبيعي وسلافة معمار يسحر الجمهور.. نسخة عن والدتها في شبابها

شارك الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي صورة تجمعه بابنته الوحيدة دهب من طليقته الفنانة سلافة معمار، وظهرت دهب بإطلالة كاجوال مرتدية توب باللون الأسود مع تنورة قصيرة باللونين الأبيض والأسود وحذاء ضخم وعالي.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة معبرين عن إعجابهم الشديد بجمال الشابة وأكد البعض أنها نسخة طبق الأصل من والدتها وخاصة في مرحلة الشباب.

جمال ابنة سلافة معمار وسيف الدين سبيعي يلفت الأنظار

تداول الجمهور بشكل واسع صورة المخرج السوري مع ابنته متغزلين بجمالها "الغربي" على حد تعبيرهم، وكان سبيعي قد شارك قبل أشهر صوته مع ابنته بمناسبة عيد ميلادها الـ 16.

يُشار إلى ان سبيعي وهو ابن الفنان الراحل رفيق سبيعي كان قد تزوج من سلافة معمار في عام 2002 وانجب منها ابنته الوحيدة دهب، وأعلن الثنائي عن انفصالهما بشكل رسمي في عام 2012 لكنهما حرصا على ان تبقى علاقة الصداقة بينهما من اجل ابنتهما.



سلافة معمار تصور "الخائن" وسيف سبيعي يستعد لـ "مال القبان"

وعلى الصعيد الفني غابت معمار عن المنافسة في رمضان 2023، حيث انها تعمل على تصوير مشاهدها في النسخة المعربة من مسلسل الخائن التي ستحمل اسم الطبيبة.

أما سيف سبيعي فقد أعنلنت عن انتهاء تصوير المسلسل الاجتماعي مال القبان الذي يعمل على إخراجه واعلن اهدائه إلى روح الفنان الراحل محمد قنوع.

وتواجد سبيعي في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل العربجي الذي شارك في بطولته باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت.

