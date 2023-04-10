تغيير اسم النسخة العربية من مسلسل الخائن إلى الطبيبة.. سلافة معمار نجمته

انتهت الفنانة السورية سلافة معمار من تصوير مشاهدها في النسخة العربية من مسلسل الخائن على أن يعرض العمل قريباً.

وكانت الفنانة السورية قد غابت عن دراما رمضان 2023 بسبب انشغالها في تصوير العمل، الذي يشهد أولى مشاركاتها في الاعمال المعربة من الدراما التركية.

تغيير اسم مسلسل الخائن إلى الطبيبة

أعلن سابقًا عن مشاركة الفنانة السورية سلافة معمار في النسخة العربية من الخائن الذي جرى تصويره في تركيا، ومن المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني 2023.

وعلى غرار العديد من الأعمال المعربة عن مسلسلات تركية، فإن العمل مكون من 90 حلقة، ويشارك إلى جانب الفنانة السورية مواطنها الفنان قيس الشيخ نجيب.

تفاصيل مسلسل الطبيبة "الخائن" سابقًا

من المقرر أن تؤدي االنجمة السورية "سلافة معمار" دور الطبيبة جانسون التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها ويجسد دوره الفنان قيس الشيخ نجيب.

تنقلب حياة هذه الطبيبة رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانة زوجها لها مع فتاة صغيرة بالعمر، لتقرر هذه الطبيبة الانتقام منهما على طريقتها الخاصة.

ويعتبر مسلسل الطبيبة اولى تجارب الفنانة السورية في الدراما المعربة، وتأتي تجربة قيس الشيخ نجيب بعد نجاحه من خلال شخصية كرم معوض التي قدمها في مسلسل ستيلتو وهو النسخة العربية من مسلسل جرائم صغيرة وحقق من خلالها الكثير من النجاح.

وتحظى هذه النوعية من الأعمال العربية بإقبال جماهيري كبير، ونسب متابعة عالية جدًا.